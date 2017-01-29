АПОЭЛ официально объявил о приезде Каньяса

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Клубный твиттер АПОЭЛ информирует, что в 14:00 по местному времени в расположение команды прибудет полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, чтобы уладить детали контракта. Ранее сообщалось, что 26-летний колумбиец отбыл из УТС столичного клуба, и находится в Астане.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="el" dir="ltr">Ενημερώνουμε ότι φθάνει (14:00) στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής Roger Cañas για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μετεγγραφής του στην ομάδα μας.</p>— APOEL FC (@apoelfcofficial) <a href="https://twitter.com/apoelfcofficial/status/825626749564284928">29 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>