АПОЭЛ официально объявил о приезде Каньяса
Колумбийский полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс прибудет в расположение АПОЭЛ, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на твиттер кипрского клуба.
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Клубный твиттер АПОЭЛ информирует, что в 14:00 по местному времени в расположение команды прибудет полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, чтобы уладить детали контракта. Ранее сообщалось, что 26-летний колумбиец отбыл из УТС столичного клуба, и находится в Астане.
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