Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28589837/
29 января 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

АПОЭЛ официально объявил о приезде Каньяса

Колумбийский полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс прибудет в расположение АПОЭЛ, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на твиттер кипрского клуба.

Колумбийский полузащитник <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> прибудет в расположение <span class=error>АПОЭЛ</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на <span class=error>твиттер</span> кипрского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клубный твиттер АПОЭЛ информирует, что в 14:00 по местному времени в расположение команды прибудет полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, чтобы уладить детали контракта. Ранее сообщалось, что 26-летний колумбиец отбыл из УТС столичного клуба, и находится в Астане.

АПОЭЛ
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Казахстан забросил 22 шайбы Китаю на старте Универсиады-2017

Видео нокаута Джукембаева в бою с Ранхелем

Джукембаев в первом раунде нокаутировал Ранхеля