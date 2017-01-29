Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28589765/
29 января 2017, 14:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» договорился с «Наполи» о трансфере Габбьядини за € 17 млн

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Саутгемптон».

Клубы согласовали трансфер 25-летнего футболиста за € 17 млн, ещё € 3,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Ожидается, что сделка будет оформлена уже сегодня, информирует Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

В текущем сезоне Габбьядини провёл в составе «Наполи» 13 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. Ранее сообщалось, что в приобретении Маноло заинтересованы «Эвертон», «Милан» и «Валенсия».

Саутгемптон
Новости Матчи Состав Статистика
Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России