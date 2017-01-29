«Саутгемптон» договорился с «Наполи» о трансфере Габбьядини за € 17 млн

Клубы согласовали трансфер 25-летнего футболиста за € 17 млн, ещё € 3,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Ожидается, что сделка будет оформлена уже сегодня, информирует Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.



В текущем сезоне Габбьядини провёл в составе «Наполи» 13 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. Ранее сообщалось, что в приобретении Маноло заинтересованы «Эвертон», «Милан» и «Валенсия».