Стал известен первый соперник «Иртыша» на втором сборе
Определен первый соперник павлодарского «Иртыша» на втором
учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда 30 января проведет спарринг с ФК «Сегед». Соперник «Иртыша» выступает во втором по силе венгерском футбольном дивизионе. На данный момент «Сегед» занимает восьмое место после 20-ти туров.
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Напомним, в прошлом году команды уже встречались в Турции. Матч закончился победой
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