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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28589760/
29 января 2017, 14:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стал известен первый соперник «Иртыша» на втором сборе

Определен первый соперник павлодарского «Иртыша» на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда 30 января проведет спарринг с ФК «Сегед». Соперник «Иртыша» выступает во втором по силе венгерском футбольном дивизионе. На данный момент «Сегед» занимает восьмое место после 20-ти туров.

Определен первый соперник павлодарского Иртыша на втором <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Турции. Команда 30 января проведет спарринг с ФК <span class=error>Сегед</span>. Соперник Иртыша выступает во втором по силе венгерском футбольном дивизионе. На данный момент <span class=error>Сегед</span> занимает восьмое место после 20-ти туров. Увеличить
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Напомним, в прошлом году команды уже встречались в Турции. Матч закончился победой бело-синих со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Алибек Аяганов.

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