Полузащитник «Ньюкасла» может перейти в клуб из Казахстана

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По данным издания, футболистом интересуются клубы из Казахстана и Китая. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес подтвердил, что Тиоте может покинуть команду.

«К Тиоте есть интерес от других клубов. Мы должны принять решение по нему», — заявил Бенитес.

30-летний Тиоте в этом сезоне сыграл лишь 16 минут за «Ньюкасл» в чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии). В премьер-лиге ивуариец провел шесть сезонов и забил один гол в 138 матчах.

До Англии Тиоте выступал за голландские «Твенте» и «Рода», а карьеру начал в 19 лет в бельгийском «Андерлехте». Вместе со сборной Кот-д`Ивуара он становился чемпионом Африки и играл на чемпионатах мира-2010 и 2014.

По позиции Тиоте — опорный полузащитник, поэтому забивает редко. Его единственный гол в АПЛ вышел запоминающимся, потому что он поставил точку в камбэке «Ньюкасла» со счета 0:4 в матче с «Арсеналом» (4:4). Интересно, что за «канониров» в той встрече две голевые передачи за 70 проведенных минут отдал российский полузащитник Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат».