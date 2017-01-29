Полузащитник «Ньюкасла» может перейти в клуб из Казахстана
Полузащитник английского «Ньюкасла» и сборной Кот-д`Ивуара Шейк Тиоте близок к уходу из клуба, сообщает The Shields Gazette.
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По данным издания, футболистом интересуются клубы из Казахстана и Китая. Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес подтвердил, что Тиоте может покинуть команду.
«К Тиоте есть интерес от других клубов. Мы должны принять решение по нему», — заявил Бенитес.
30-летний Тиоте в этом сезоне сыграл лишь 16 минут за «Ньюкасл» в чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии). В
До Англии Тиоте выступал за голландские «Твенте» и «Рода», а карьеру начал в 19 лет в бельгийском «Андерлехте». Вместе со сборной Кот-д`Ивуара он становился чемпионом Африки и играл на чемпионатах мира-2010 и 2014.
По позиции Тиоте — опорный полузащитник, поэтому забивает редко. Его единственный гол в АПЛ вышел запоминающимся, потому что он поставил точку в камбэке «Ньюкасла» со счета 0:4 в матче с «Арсеналом» (4:4). Интересно, что за «канониров» в той встрече две голевые передачи за 70 проведенных минут отдал российский полузащитник Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат».
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