«Возглавить “ПСЖ”? Всё может быть. Париж — очень красивый город», — сказал Манчини в интервью Téléfoot.



Бывший главный тренер «Спартака» Эмери возглавил «ПСЖ» в минувшее межсезонье, до этого он работал в «Севилье». Парижане после 21 тура занимают третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.