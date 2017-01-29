Манчини: Возглавить ПСЖ? Всё может быть, Париж — очень красивый город
Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини прокомментировал слухи, согласно которым он может возглавить «ПСЖ» вместо Унаи Эмери.
«Возглавить “ПСЖ”? Всё может быть. Париж — очень красивый город», — сказал Манчини в интервью Téléfoot.
Бывший главный тренер «Спартака» Эмери возглавил «ПСЖ» в минувшее межсезонье, до этого он работал в «Севилье». Парижане после 21 тура занимают третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.
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