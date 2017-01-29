Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28589540/
29 января 2017, 13:23 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

День в истории. Ромарио — 51!

Сегодня день рождения отмечает бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио.

Ромарио родился 29 января 1966 года в Рио-де-Жанейро.

Начал карьеру в местном клубе «Васко да Гама», однако уже в юном возрасте нападающий отличался непростым характером. В частности, он был исключен из юношеской сборной Бразилии за нарушения спортивного режима.

Ромарио стал одним из героев олимпийского турнира 1988 года, где бразильцы дошли до финала и уступили в дополнительное время команде СССР, которую тренировал Анатолий Бышовец.

В Европе форвард, обладавший врожденным голевым чутьем, сделал себе имя, играя за голландский ПСВ. В 1993 году «Барселона» купила Ромарио за 3 миллиона фунтов стерлингов (вскоре тот же карьерный путь пройдет другой знаменитый бразильский бомбардир — Роналдо).

В стане каталонцев Ромарио образовал ударный тандем форвардом с болгарином Христо Стоичковым. Дружина под управлением Йохана Кройфа выиграла чемпионат Испании, дошла до финала Лиги чемпионов, но там сенсационно уступила «Милану» Фабио Капелло (0:4).

В составе сборной Бразилии Ромарио стал чемпионом мира (1994) и двукратным обладателем Кубка Америки. Он забил 55 мячей в 70 проведенных матчах с составе пентакампеонов.

В 2010 году Ромарио был избран в нижнюю палату Национального конгресса Бразилии от Социалистической партии.

Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо