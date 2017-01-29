Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28589375/
29 января 2017, 12:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кипрские СМИ: Трансфер Каньяса в АПОЭЛ будет оформлен в течение нескольких часов

Как информирует 24sports.com.cy, полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс близок к переходу в кипрский АПОЭЛ, сообщает Sports.kz.

Как информирует 24sports.com.cy полузащитник <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> близок к переходу в кипрский <span class=error>АПОЭЛ</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, колумбиец прилетит на Кипр в 14:00 по местному времени, чтобы обсудить условия контракта с АПОЭЛом. Ожидается, что официально сделка будет оформлена в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что Каньяс покинул расположение «Астаны», проводящей учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. Также известно, что у казахстанского и кипрского клубов есть договоренность о переходе полузащитника — сайт Sigmalive.com называл наиболее вероятным вариантом полугодовую аренду с последующим правом выкупа.

Напомним, недавно к «Астане» присоединился белорусский полузащитник Иван Маевский, выступающий как раз на позиции Каньяса.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
АПОЭЛ
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Казахстан забросил 22 шайбы Китаю на старте Универсиады-2017

Головкина нарисовали в боях с легендами бокса

Видео нокаута Джукембаева в бою с Ранхелем