Кипрские СМИ: Трансфер Каньяса в АПОЭЛ будет оформлен в течение нескольких часов
Как информирует 24sports.com.cy, полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс близок к переходу в кипрский АПОЭЛ, сообщает Sports.kz.
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По информации издания, колумбиец прилетит на Кипр в 14:00 по местному времени, чтобы обсудить условия контракта с АПОЭЛом. Ожидается, что официально сделка будет оформлена в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что Каньяс покинул расположение «Астаны», проводящей
Напомним, недавно к «Астане» присоединился белорусский полузащитник Иван Маевский, выступающий как раз на позиции Каньяса.
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