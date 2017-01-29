Кипрские СМИ: Трансфер Каньяса в АПОЭЛ будет оформлен в течение нескольких часов

По информации издания, колумбиец прилетит на Кипр в 14:00 по местному времени, чтобы обсудить условия контракта с АПОЭЛом. Ожидается, что официально сделка будет оформлена в течение нескольких часов.



Ранее сообщалось, что Каньяс покинул расположение «Астаны», проводящей учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. Также известно, что у казахстанского и кипрского клубов есть договоренность о переходе полузащитника — сайт Sigmalive.com называл наиболее вероятным вариантом полугодовую аренду с последующим правом выкупа.



Напомним, недавно к «Астане» присоединился белорусский полузащитник Иван Маевский, выступающий как раз на позиции Каньяса.