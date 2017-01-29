Завен Бадоян: В Армении сейчас очень холодно, поэтому в Беларуси чувствую себя вполне комфортно

Играли не столько на результат, сколько для наработки тактических действий, взаимопонимания между игроками. В товарищеских матчах не имеет большого значения, из какой лиги соперник: нужно выкладываться на сто процентов, чтобы извлечь максимальную пользу от игры для самого себя. Понравилось поле в Бобруйске: хорошее для зимних условий. Если сравнивать с Арменией, то сейчас там сейчас очень холодно, поэтому в Беларуси чувствую себя вполне комфортно. В Гомеле живу в гостинице, со многими ребятами был знаком, поэтому никаких проблем с адаптацией не возникло, — приводит слова игрока официальный сайт «Гомеля».