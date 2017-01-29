«Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером.



В “ПСЖ” меня все уважают, меня пригласили на игру и тепло встретили в команде. Я очень люблю этот клуб. Даже не знаю, за что меня так любят здесь — я теряю дар речи, когда сталкиваюсь с этим», — цитирует Роналдиньо Goal.