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29 января 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналдиньо: Я никогда не стану тренером — не могу смотреть на игру все 90 минут

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо дал понять, что не видит себя в качестве тренера из-за лишних эмоций.

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо дал понять что не видит себя в качестве тренера <nobr>из-за </nobr>лишних эмоций. Увеличить
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«Я не могу следить за матчем все 90 минут, потому что начинаю сильно переживать. Мне нравится смотреть лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером.

В “ПСЖ” меня все уважают, меня пригласили на игру и тепло встретили в команде. Я очень люблю этот клуб. Даже не знаю, за что меня так любят здесь — я теряю дар речи, когда сталкиваюсь с этим», — цитирует Роналдиньо Goal.
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