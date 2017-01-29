Неудачный день украинских легионеров и кризис «Ливерпуля». Главные новости за 28 января
UA-Футбол собрал для вас самые важные и интересные новости за субботу, 28 января.
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Тоже большую победу одержала «Волынь», которая со счетом 4:0 победила словацкий «Земплин» (дубль Диденко, Петров и Дудик). Гораздо скромнее «Зирка» победила венгерский «Мезекевешд» — 2:1 с голами от Чичикова и Акименко. А вот «Днепр» уступил тбилисскому «Динамо» 2:4. В составе команды Михайленко отличился Довбик, еще один гол грузинская команда забила сама себе.
Настоящей катастрофой обернулся для Артема Федецкого матч против «Кельна». Защитник появился на поле сразу после перерыва при счете 0:3 в пользу козлов. «Дармштадту» якобы удалось выровнять игру, еще и забить один гол, но в последние 20 минут «Кельн» забил еще трижды. 1:6 — команда Федецкого остается главным претендентом на вылет.
А вот сборная Украины по футзалу достигла исторического результата — впервые за 20-летнюю историю встреч
В Англии
Миланский «Интер» втихаря вышел уже на четвертое место в Серии А. Нерадзури на своем поле разгромили «Пескару» со счетом 3: 0 (ДАмброзио, Жоау Мариу, Эдер). Прогрессу в турнирной таблице способствовало и поражение «Лацио». Римляне минимально уступили дома кризисному «Кьево».
На кубке Африки определились первые полуфиналисты. Сначала в следующий раунд вышла сборная
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