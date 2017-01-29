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29 января 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Неудачный день украинских легионеров и кризис «Ливерпуля». Главные новости за 28 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные и интересные новости за субботу, 28 января.

<nobr>UA-Футбол</nobr> собрал для вас самые важные и интересные новости за субботу 28 января. Увеличить
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Тоже большую победу одержала «Волынь», которая со счетом 4:0 победила словацкий «Земплин» (дубль Диденко, Петров и Дудик). Гораздо скромнее «Зирка» победила венгерский «Мезекевешд» — 2:1 с голами от Чичикова и Акименко. А вот «Днепр» уступил тбилисскому «Динамо» 2:4. В составе команды Михайленко отличился Довбик, еще один гол грузинская команда забила сама себе.

Настоящей катастрофой обернулся для Артема Федецкого матч против «Кельна». Защитник появился на поле сразу после перерыва при счете 0:3 в пользу козлов. «Дармштадту» якобы удалось выровнять игру, еще и забить один гол, но в последние 20 минут «Кельн» забил еще трижды. 1:6 — команда Федецкого остается главным претендентом на вылет.

А вот сборная Украины по футзалу достигла исторического результата — впервые за 20-летнюю историю встреч сине-желтые не проиграли Испании. В товарищеском матче, который принимал киевский Дворец спорта, украинцам удалось открыть счет (Белоцерковец), но Фурия Роха почти сразу восстановила равновесие (Фернандес). А перед самым окончанием голкипер Иваняк спас ничью, отразив пенальти.

В Англии что-то неладное творится с «Ливерпулем». Команда Клоппа после серии неудач в Премьер-лиге и вылета из Кубка лиги проиграла «Вулверхэмптону» в Кубке Англии. В шаге от позора был «Тоттенхэм», который проигрывал 0:2, а затем 2:3 скромному «Викомбу», но все же шпоры смогли вырвать победу 4:3. Зато у «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала» не было проблем в матчах с «Брендфортом», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном» соответственно.

Миланский «Интер» втихаря вышел уже на четвертое место в Серии А. Нерадзури на своем поле разгромили «Пескару» со счетом 3: 0 (ДАмброзио, Жоау Мариу, Эдер). Прогрессу в турнирной таблице способствовало и поражение «Лацио». Римляне минимально уступили дома кризисному «Кьево».

На кубке Африки определились первые полуфиналисты. Сначала в следующий раунд вышла сборная Буркина-Фасо, которая победила Тунис благодаря голам Бансе и Накулма на 81-й и 85-й минуте. А потом Камерун в серии пенальти переиграл главного фаворита турнира сборную Сенегала. Решающей стала попытка главной звезды команды ливерпульца Садио Мане, который не смог переиграть вратаря Ондоа.

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