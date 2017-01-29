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29 января 2017, 11:30 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Федецкий отыграл тайм против «Кельна»

В 18 туре чемпионата Германии «Дармштадт» на своем поле принимал «Кельн».

В 18 туре чемпионата Германии Дармштадт на своем поле принимал Кельн Увеличить
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Хозяева мечтают о сохранении прописки в Бундеслиге, а гости в шаге от попадания в зону еврокубков, сообщает «Сегодня».

Матч выдался ужасным для «Дармштадта». Команда пропустила в каждом из таймов по три мяча и в итоге проиграла — 1:6.

Украинский защитник хозяев Артем Федецкий вышел со скамейки запасных на второй тайм, но от разгрома клуб не уберег.

Фото: Twitter.

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