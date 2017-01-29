Украинец чуть не заработал пенальти в чемпионате Испании

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Однако активности в атаке это его команде не добавило. Без украинца гости ничего не могли поделать у ворот соперника, сообщает «Сегодня».

А хозяева поля свой шанс открыть счет еще до перерыва не упустили — на 42-й минуте игры ворота Гранады поразил Бруно Сориано.

После перерыва Лукас Алькарас все же решился выпустить на поле Кравца, но, когда тот получал последние наставления, его команда пропустила второй гол в матче.

Кравец появился на поле 74 минуте и успел продемонстрировать свои лучшие качества. Первым ударом он проверил на прочность каркас ворот «Вильярреала», а через пару минут должен был заработать для своей команды пенальти, но арбитр не увидел нарушения правил в штрафной площади.

На последних минутах украинец заработал опасный штрафной, но как следует использовать стандарт его партнеры не сумели.

После этого матча «Гранада» остается на дне турнирной таблицы чемпионата Испании.

«Вильярреал» — «Гранада» — 2:0.

Голы: Сориано (42), Гонсалес (73).

Фото: granadacf.es.