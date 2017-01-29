The Sun: «Вест Бромвич» готов предложить 5 млн фунтов за футболиста «Зенита» Ломбертса
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» намерен предложить 5 миллионов фунтов за защитника российского «Зенита» Николаса Ломбертса. Об этом сообщает британская газета The Sun.
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Ранее в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил ТАСС, что «Зенит» просит за защитника «очень большие деньги».
По информации издания, стороны уже ведут переговоры по переходу Ломбертса, в услугах защитника заинтересован лично главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис.
Ломбертс выступает за
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