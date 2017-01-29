The Sun: «Вест Бромвич» готов предложить 5 млн фунтов за футболиста «Зенита» Ломбертса

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Ранее в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил ТАСС, что «Зенит» просит за защитника «очень большие деньги».

По информации издания, стороны уже ведут переговоры по переходу Ломбертса, в услугах защитника заинтересован лично главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис.