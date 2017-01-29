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29 января 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

The Sun: «Вест Бромвич» готов предложить 5 млн фунтов за футболиста «Зенита» Ломбертса

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» намерен предложить 5 миллионов фунтов за защитника российского «Зенита» Николаса Ломбертса. Об этом сообщает британская газета The Sun.

<em>МОСКВА 29 января. /ТАСС/. </em>Английский футбольный клуб <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> намерен предложить 5 миллионов фунтов за защитника российского Зенита <span class=error>Николаса</span> <span class=error>Ломбертса</span>. Об этом сообщает британская газета The Sun. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил ТАСС, что «Зенит» просит за защитника «очень большие деньги».

По информации издания, стороны уже ведут переговоры по переходу Ломбертса, в услугах защитника заинтересован лично главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До «Зенита» футболист играл за «Гент» (2004 — 2007).

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