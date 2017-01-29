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29 января 2017, 8:47 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Оглушенный запущенными фанатами «Порту» петардами вратарь пропустил два мяча

Матч между «Порту» и «Эшторилом» в чемпионате Португалии едва не обернулся трагедией, сообщает record.pt.

Встреча проходила в Эшториле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Вратарь хозяев пропустил два мяча после того, как был оглушен петардой. Болельщики «драконов» под занавес перерыва бросили в Жозе Морейру два снаряда, один из которых взорвался в непосредственной близости от него.

Судья матча был вынужден отложить начало второго тайма, но вратарь решил доиграть встречу, не сумев оставить свои ворота в неприкосновенности.

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