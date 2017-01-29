«Спортинг» обыграл «Пасуш де Феррейра» в 19-м туре чемпионата Португалии по футболу

Игра, прошедшая в субботу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Бас Дост (32-я и 79-я минуты), еще по голу забили Адриен Силва (12, с пенальти) и Желсон Мартинш (35). У гостей два мяча на свой счет записал Велтон (50, 76).

В следующем туре «Спортинг», набравший 38 очков и занимающий третью строчку в таблице чемпионата Португалии, 4 февраля сыграет на выезде с опережающим его на 6 баллов «Порту». 15-й клуб турнира «Пасуш де Феррейра» (17 очков, 15-е место) днем ранее примет «Виторию» (Гимарайнш).