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29 января 2017, 8:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Спортинг» обыграл «Пасуш де Феррейра» в 19-м туре чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Лиссабонский «Спортинг» на своем поле обыграл «Пасуш де Феррейра» в 19-м туре чемпионата Португалии по футболу.

Игра, прошедшая в субботу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Бас Дост (32-я и 79-я минуты), еще по голу забили Адриен Силва (12, с пенальти) и Желсон Мартинш (35). У гостей два мяча на свой счет записал Велтон (50, 76).

В следующем туре «Спортинг», набравший 38 очков и занимающий третью строчку в таблице чемпионата Португалии, 4 февраля сыграет на выезде с опережающим его на 6 баллов «Порту». 15-й клуб турнира «Пасуш де Феррейра» (17 очков, 15-е место) днем ранее примет «Виторию» (Гимарайнш).

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