«Сельта» добилась выездной победы над «Леганесом» в 20-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Сельты» добились выездной победы над «Леганесом» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Субботняя игра в Леганесе завершилась победой «Сельты» со счетом 2:0. Голы забили Альваро Лемос (32-я минута) и Йон Гвидетти (66, с пенальти).
Следующий матч «Сельта» проведет 5 февраля на своем поле против мадридского «Реала». «Леганес» днем ранее сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».
|28.01.2017 22:45
|основной раунд: 20-й тур
|Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
|Асьер Гаритано
|Эдуардо Бериссо
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|3
|0
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|20
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter