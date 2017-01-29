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29 января 2017, 2:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сельта» добилась выездной победы над «Леганесом» в 20-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Футболисты «Сельты» добились выездной победы над «Леганесом» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Субботняя игра в Леганесе завершилась победой «Сельты» со счетом 2:0. Голы забили Альваро Лемос (32-я минута) и Йон Гвидетти (66, с пенальти).

Следующий матч «Сельта» проведет 5 февраля на своем поле против мадридского «Реала». «Леганес» днем ранее сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».

28.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Estadio Municipal de Butarque
Леганес 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Асьер Гаритано Эдуардо Бериссо
Голы
15 Альваро Лемос (Х. Сенье) 32′
9 Йон Гвидетти 66′
Составы
Эррерин Буисан Яго 13
Адриан Марин 4
Мартин Мантовани 5
Виктор Диас 17
Пабло Инсуа Бланко 18
87′ Аппелт Пирес Габриэл 8
дель Мармоль Рубен Перес 21
Мигель Анхель Герреро 9
73′ Александр Шимановски 11
Дарвин Мачис 7
73′ Унаи Лопес 19
Санчес Самуэль Гарсия 16
53′ Давид Тимор 24
Лусиану 20
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо
3 Андреу Фонтас 45+1′
20 Серхио Гомес
21 Карлес Планас
6 Неманья Радоя
8 Пабло Эрнандес
11 Пионе Систо
15 Альваро Лемос 79′
19 Хонатан Кастро Хонни
23 Хосеп Сенье 90′
16 Руис Хосабед Санчес
25 Джузеппе Росси 43′
9 Йон Гвидетти
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 3
0 Удары в створ 3
8 Угловые 0
20 Фолы 14
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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