«Сельта» добилась выездной победы над «Леганесом» в 20-м туре чемпионата Испании

Бывший главный тренер «Сельты» Виктор Фернандес обвинил наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана в том, что он вместе со своей командой намеренно проиграл в четвертьфинале Кубка Испании. «Королевский клуб» проиграл по сумме двух матчей «Сельте», не выйдя в полуфинал турнира. Но Фернандес пошёл дальше, утверждая, что французский специалист хотел отказаться от этого турнира даже раньше.