«Интер» на своем поле разгромил «Пескару» в 22-м туре чемпионата Италии

Субботняя игра в Милане завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Данило Д’Амброзио (23-я минута), Жуан Мариу (43) и Эдер Мартинс (73).

«Интер» одержал седьмую победу подряд и с 42 баллами занимает четвертую строку в турнирной таблице Серии А. «Песакара» в текущем чемпионата одержала лишь одну победу и с девятью баллами идет на последнем месте.

В следующем матче «Интер» 5 февраля сыграет на выезде с лидирующим туринским «Ювентусом», «Пескара» 1 февраля примет «Фиорентину».