«Интер» на своем поле разгромил «Пескару» в 22-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Миланский «Интер» на своем поле с крупным счетом победил «Пескару» в 22-м туре чемпионата Италии по футболу.
Субботняя игра в Милане завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Данило Д’Амброзио (23-я минута), Жуан Мариу (43) и Эдер Мартинс (73).
«Интер» одержал седьмую победу подряд и с 42 баллами занимает четвертую строку в турнирной таблице Серии А. «Песакара» в текущем чемпионата одержала лишь одну победу и с девятью баллами идет на последнем месте.
В следующем матче «Интер» 5 февраля сыграет на выезде с лидирующим туринским «Ювентусом», «Пескара» 1 февраля примет «Фиорентину».
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Массимо Оддо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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