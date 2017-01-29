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29 января 2017, 2:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» на своем поле разгромил «Пескару» в 22-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Миланский «Интер» на своем поле с крупным счетом победил «Пескару» в 22-м туре чемпионата Италии по футболу.

Субботняя игра в Милане завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Данило Д’Амброзио (23-я минута), Жуан Мариу (43) и Эдер Мартинс (73).

«Интер» одержал седьмую победу подряд и с 42 баллами занимает четвертую строку в турнирной таблице Серии А. «Песакара» в текущем чемпионата одержала лишь одну победу и с девятью баллами идет на последнем месте.

В следующем матче «Интер» 5 февраля сыграет на выезде с лидирующим туринским «Ювентусом», «Пескара» 1 февраля примет «Фиорентину».

28.01.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур Giuseppe Meazza
Интер 3:0 Пескара
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Массимо Оддо
Голы
23′ Данило Д`Амброзио (М. Брозович) 33
43′ Жоау Мариу (И. Перишич) 6
73′ Эдер (М. Икарди) 23
Составы
Самир Ханданович 1
Миранда 25
54′ Юто Нагатомо 55
Роберто Гальярдини 5
Жоау Мариу 6
Гари Медель 17
Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
85′ Данило Д`Амброзио 33
Давиде Сантон 21
76′ Антонио Кандрева 87
Габриэл Барбоза 96
71′ Иван Перишич 44
Эдер 23
31 Альбано Биссарри
3 Кристиано Бираги 67′
11 Франческо Дзампано
35 Андреа Кода
5 Алессандро Бруно
7 Валерио Верре
8 Ледиан Мемушай
10 Ахмад Бенали
86 Гульельмо Стендардо 54′
2 Алессандро Крешенци
9 Григорис Кастанос 82′
36 Андрес Кубас
15 Жан-Кристоф Баэбек 75′
20 Альберто Черри
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
11 Угловые 3
13 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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