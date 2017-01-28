«Байер» проиграл «Боруссии» (Мёнхенгладбах), ведя в счете 2:0

Субботняя игра в Леверкузене завершилась победой «Боруссии» со счетом 3:2. На голы Джонатана Та (31-я минута) и Чичарито (34) футболисты «Боруссии» ответили дублем Ларса Штиндля (52, 58) и мячом Раффаэла (71).

«Боруссия» набрала 20 очков и вышла на 13-е место в турнирной таблице, «Байер» с 24 баллами занимает восьмую строчку.

В следующем туре «Боруссия» 4 февраля примет «Фрайбург», а «Байер» днем ранее сыграет на выезде с «Гамбургом».