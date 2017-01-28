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28 января 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Байер» проиграл «Боруссии» (Мёнхенгладбах), ведя в счете 2:0

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Футболисты леверкузенского «Байера» на своем поле потерпели поражение от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в 18-м туре чемпионата Германии, выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0.

Субботняя игра в Леверкузене завершилась победой «Боруссии» со счетом 3:2. На голы Джонатана Та (31-я минута) и Чичарито (34) футболисты «Боруссии» ответили дублем Ларса Штиндля (52, 58) и мячом Раффаэла (71).

«Боруссия» набрала 20 очков и вышла на 13-е место в турнирной таблице, «Байер» с 24 баллами занимает восьмую строчку.

В следующем туре «Боруссия» 4 февраля примет «Фрайбург», а «Байер» днем ранее сыграет на выезде с «Гамбургом».

28.01.2017 20:30 основной раунд: 18-й тур BayArena
Байер 2:3 Боруссия М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роджер Шмидт Дитер Хеккинг
Голы
31′ Джонатан Та (Хакан Чалханоглу) 4
34′ Хавьер Эрнандес (К. Беллараби) 7
13 Ларс Штиндль 52′
13 Ларс Штиндль (О. Вендт) 58′
11 Каэтану де Араужу Раффаэл (К. Крамер) 71′
Составы
Бернд Лено 1
Джонатан Та 4
Насименту Боргес Венделл 18
Емер Топрак 21
Хакан Чалханоглу 10
Юлиан Брандт 19
Кевин Кампль 44
Хавьер Эрнандес 7
65′ Беньямин Хенрикс 39
Тин Едвай 16
66′ Чарльз Арангис 20
Кай Хаферц 29
77′ Карим Беллараби 38
Штефан Кисслинг 11
1 Янн Зоммер
3 Андреас Кристенсен
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
24 Тони Янчке
6 Кристоф Крамер
8 Махмуд Дахуд
13 Ларс Штиндль
23 Йонас Хофманн 90′
9 Йосип Дрмич
10 Торган Азар 70′
28 Андре Хан
11 Каэтану де Араужу Раффаэл 85′
19 Фабиан Джонсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 7
9 Угловые 5
12 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
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Боруссия М
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