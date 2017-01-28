«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Саутгемптон»

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с «Бёрнли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 2:1.