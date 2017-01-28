«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Саутгемптон»
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Футболисты лондонского «Арсенала» разгромили «Саутгемптон» на стадии 1/16 финала Кубка Англии и вышли в следующий раунд турнира.
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Встреча, прошедшая в субботу на арене «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Арсенала». Дублем отметился Дэнни Уэлбек (15-я и 22-я минуты), а Тео Уолкотт сделал
Соперник «Арсенала» в 1/8 финала Кубка Англии определится позднее.
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