Футболисты «Эйбара» обыграли «Депортиво» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Эйбара», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Адриан Гонсалес (4-я минута), Серхи Энрик (15) и Флориан Лежен (72). У «Депортиво» отличился Эмре Чолак (19).

«Эйбар» (29 очков) идет на восьмом месте в чемпионате Испании, «Депортиво» (19) — на 16-м.