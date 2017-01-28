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28 января 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Эйбара» обыграли «Депортиво» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. «Эйбар» обыграл «Депортиво» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Эйбара», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Адриан Гонсалес (4-я минута), Серхи Энрик (15) и Флориан Лежен (72). У «Депортиво» отличился Эмре Чолак (19).

«Эйбар» (29 очков) идет на восьмом месте в чемпионате Испании, «Депортиво» (19) — на 16-м.

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