Футболисты «Эйбара» обыграли «Депортиво» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. «Эйбар» обыграл «Депортиво» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу на поле «Эйбара», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Адриан Гонсалес (4-я минута), Серхи Энрик (15) и Флориан Лежен (72). У «Депортиво» отличился Эмре Чолак (19).
«Эйбар» (29 очков) идет на восьмом месте в чемпионате Испании, «Депортиво» (19) — на 16-м.
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