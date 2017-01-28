«Лилль» на выезде обыграл «Лион» в 22-м туре чемпионата Франции

Субботняя игра в Лионе завершилась победой «Лилля» со счетом 2:1. В составе гостей оба мяча забил Яссин Бензья (38-я и 80-я минуты). Второй гол форвард забил с пенальти. У «Лиона» отличился Александр Ляказетт (86), также с 11-метровой отметки.

«Лилль» набрал 26 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. «Лион» с 37 очками остался четвертым.

В следующем туре «Лилль» 4 февраля примет «Лорьян». «Лион» днем позже сыграет на выезде с «Сент-Этьеном».