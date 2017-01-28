Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28586480/
28 января 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лилль» на выезде обыграл «Лион» в 22-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Футболисты «Лилля» на выезде нанесли поражение «Лиону» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Субботняя игра в Лионе завершилась победой «Лилля» со счетом 2:1. В составе гостей оба мяча забил Яссин Бензья (38-я и 80-я минуты). Второй гол форвард забил с пенальти. У «Лиона» отличился Александр Ляказетт (86), также с 11-метровой отметки.

«Лилль» набрал 26 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. «Лион» с 37 очками остался четвертым.

В следующем туре «Лилль» 4 февраля примет «Лорьян». «Лион» днем позже сыграет на выезде с «Сент-Этьеном».

28.01.2017 19:00 основной раунд: 22-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 1:2 Лилль
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Патрик Колло
Голы
86′ Александр Ляказетт 10
9 Ясин Бензиа 38′
9 Ясин Бензиа 80′
Составы
Антони Лопеш 1
Мапу Янга-Мбива 2
Эмануэль Маммана 4
Жереми Морель 15
Рафаэл да Силва 20
Корантен Толиссо 8
58′ Матье Вальбуэна 28
Александр Ляказетт 10
67′ Мемфис Депай 9
Серхи Дардер 14
67′ Набиль Фекир 18
Максвел Гнали Корне 27
83′ Максим Гоналон 21
Рашид Геззаль 11
1 Винсент Эньеама
2 Себастьян Коршья
15 Жюльен Палмьери
18 Франк Берья
23 Адама Сумаоро
4 Юнусс Санкаре 16′
9 Ясин Бензиа
12 Николя Де Превиль
25 Марко Баша 49′
13 Стоппила Сунзу
6 Ибраим Амаду 86′
21 Ив Биссума 90+5′
11 Эрик Ботеак 76′ 76′
28 Мартен Террье
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 4
4 Угловые 1
18 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лилль
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя