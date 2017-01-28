«Лилль» на выезде обыграл «Лион» в 22-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Лилля» на выезде нанесли поражение «Лиону» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Субботняя игра в Лионе завершилась победой «Лилля» со счетом 2:1. В составе гостей оба мяча забил Яссин Бензья (38-я и 80-я минуты). Второй гол форвард забил с пенальти. У «Лиона» отличился Александр Ляказетт (86), также с 11-метровой отметки.
«Лилль» набрал 26 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. «Лион» с 37 очками остался четвертым.
В следующем туре «Лилль» 4 февраля примет «Лорьян». «Лион» днем позже сыграет на выезде с «Сент-Этьеном».
|28.01.2017 19:00
|основной раунд: 22-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Патрик Колло
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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