«Шахтер» разгромил в товарищеском матче шведский «Норчепинг»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Донецкий «Шахтер» провел на сборе в Португалии свой второй контрольный матч в нынешнее межсезонье, в котором разгромил шведский «Норчепинг», сообщает официальный сайт клуба.

Игра завершилась со счетом 6:1.

Примечательно, что никто в этой игре не сделал даже дубля, не говоря о хет-трике. По одному голу забили Кучер, Срна, Зубков, Тайсон, Бланко-Лещук и Фред.

Следующий поединок команда Паулу Фонсеки проведет 31 января в рамках Atlantic Cup с чешским «Яблонцем».

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Норчепинг» (Норчепинг, Швеция) — 6:1 (1:0).

Голы: 1:0 Кучер (18), 2:0 Срна (51), 3:0 Зубков (54), 4:0 Тайсон (64), 4:1 Элиассон (69), 5:1 Лещук (72), 6:1 Фред (84).

«Шахтер»: Пятов (Каниболоцкий, 46), Кобин (Срна, 46), Кучер (к) (Ордец, 46), Кривцов (Ракицкий, 46), Азеведо (Матвиенко, 46), Малышев (Фред, 46), Танковский (Степаненко, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентиньо (Алан Патрик, 46), Бернард (Тайсон, 46), Феррейра (Борячук, 33; Лещук, 61).

Запасные: Шевченко, Кудрик.

Главный тренер: Паулу Фонсека.