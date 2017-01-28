«Бавария» на выезде обыграла «Вердер», «РБ Лейпциг» дома одолел «Хоффенхайм»

Лидер Бундеслиги — «Бавария» — на выезде одержала победу над «Вердером» (2:1): в составе мюнхенской команды голами отметились Арьен Роббен и Давид Алаба, за бременцев забил Макс Крузе.



Ближайший преследователь «Баварии» — «РБ Лейпциг» — дома победил «Хоффенхайм» (2:1). Гости вышли вперёд в первом тайме, но хозяева сумели переломить ход встречи и одержать победу благодаря мячам Тимо Вернера и Марселя Забитцера. «Бавария» продолжает на три очка опережать «РБ Лейпциг» в турнирной таблице чемпионата.



В других матчах тура «Дармштадт» крупно проиграл «Кёльну» (1:6), «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу» (1:2), а «Ингольштадт» обыграл «Гамбург» (3:1).