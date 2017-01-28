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28 января 2017, 19:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: Трудно объяснить произошедшее, вы всё видели сами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч с «Вулверхэмптоном» (1:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

Красные проиграли третью домашнюю игру подряд и вылетели из турнира.

«Мы играли действительно плохо. Мы плохо начали и не смогли заиграть лучше. Вы всё видели сами. После такого матча мало чего хорошего можно сказать. Трудно объяснить произошедшее.

Начало матча сразу же придало сопернику уверенности, а мы оказались не готовы. Мы владели мячом, потом потеряли его, нарушили правила, и стандарт привёл к голу. После этого мы старались что-то сделать, но были недостаточно хороши. Во втором тайме мы играли лучше, ведь хуже быть просто не могло. Мне особо нечего сказать.

Я ответственен за формирование состава на игру. И мне не позволено винить отдельно взятого футболиста. Конечно, наблюдая за игроками в таких ситуациях, многое о них узнаешь. Но ответственность лежит на мне», — цитирует Клоппа BBC Sport.

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