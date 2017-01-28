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28 января 2017, 19:01 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» минимально обыграл болгар

Костанайский «Тобол» в товарищеской игре против словацкого клуба «Верея» победил со счетом 1:0, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<span class=error>Костанайский</span> Тобол в товарищеской игре против словацкого клуба Верея победил со счетом 1:0 сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Стартовой состав «Тобола»: Непогодов, Мирошниченко, Кассай, Малый, Сартаков, Савич, Жарынбетов, Мухутдинов, Джалилов, Шимкович, игрок на просмотре

Единственный мяч в данной встрече забил защитник «Тобола» Григорий Сартаков.

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