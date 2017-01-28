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28 января 2017, 18:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Голы Муртазаева и Лулаку принесли «Астане» победу в первом контрольном матче

Футболисты «Астаны» провели первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Следующую игру подопечные Станимира <span class=error>Стойлова</span> проведут 31 января. Увеличить
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Первым соперником подопечных Станимира Стойлова стал латвийский клуб «Рига». Матч завершился победой астанчан со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали Роман Муртазаев и Аздрен Лулаку.

«Астана» провела матч в следующем составе: Мокин, Нургалиев, Мужиков, Деспотович, Шомко (К), Постников, Логвиненко, Бейсебеков, Наджарян, Муртазаев, Жалмукан. На замену вышли: Эрич, Дуйсен, Аничич, Шаихов, Лулаку, Твумаси, Шитов, Жунусов, Маевский, Жакипбаев, Сагнаев, Прокопенко, Кашкен.

Следующий матч на сборе «Астана» сыграет против победителя азиатской Лиги чемпионов Азии прошлого года корейского клуба «Чонбук Хендай». Эта игра состоится 31 января.

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