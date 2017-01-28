Минское «Динамо» одержало первую победу в межсезонье, футболисты «Шахтера» проиграли «Десне»

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Серебряные призеры чемпионата страны футболисты минского «Динамо» в столичном футбольном манеже одолели гостей из «Городеи» с минимальным счетом 1:0 благодаря голу сербского новобранца Николы Лукича, который отличился на 17-й минуте игры. Для подопечных Сергея Боровского это был второй предсезонный спарринг. В первом из них, состоявшемся неделю назад, динамовцы уступили «Крумкачам» с тем же результатом — 0:1. Завершив первый предсезонный сбор, минское «Динамо» вскоре отправится в Турцию, где проведет следующий этап подготовки к сезону. В одном из товарищеских поединков минчане сыграют с самарскими «Крыльями Советов», за которые выступает экс-динамовец Сергей Корниленко.

Обладатель бронзы прошлого чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» проиграл в товарищеском матче черниговской «Десне», выступающей во втором дивизионе украинского первенства — 2:4. В составе горняков голы забили Виталий Лисакович и Кирилл Леонович.

Накануне столичные «Крумкачы» также встречались с гостями из Украины и завершили встречу вничью — 0:0.

Футболисты «Витебска» сегодня уверенно переиграли вернувшийся в высшую лигу могилевский «Днепр» — 5:2. Бобруйская «Белшина», покинувшая элитный дивизион, уступила «Слуцку» со счетом 1:3.