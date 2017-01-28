Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28585336/
28 января 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей забитыми мячами отметились Ричард Стирман (1-я минута) и Андреас Вайманн (41). У проигравших отличился Дивок Ориги (86).

Соперник «Вулверхэмптона» по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Вулверхэмптон Уондерерс
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Всероссийская федерация волейбола не одобряет акцию "Динамо", но относится с пониманием

Мутко: Медведева и Погорилая подтвердили уровень российского фигурного катания

Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном