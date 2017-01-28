«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 1/16 финала Кубка Англии
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Ричард Стирман (1-я минута) и Андреас Вайманн (41). У проигравших отличился Дивок Ориги (86).
Соперник «Вулверхэмптона» по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.
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