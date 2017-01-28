Дубль Муртазаева принес «Астане» победу над «Ригой»

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Первым соперником подопечных Станимира Стойлова стали игроки из ФК «Рига» (Латвия). Матч завершился победой астанчан со счетом 2:0. Автором дубля в ворота прибалтов стал нападающий Роман Муртазаев.



Следующий матч на сборе в ОАЭ команда сыграет против победителя Лиги Чемпионов Азии прошлого года корейского клуба «Чонбук Хендай». Эта игра состоится 31 января.