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28 января 2017, 17:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Дубль Муртазаева принес «Астане» победу над «Ригой»

Футболисты «Астаны» провели первый матч на учебно-тренировочных сборах 2017 года.

Футболисты <span class=error>Астаны</span> провели первый матч на <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборах 2017 года. Увеличить
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Первым соперником подопечных Станимира Стойлова стали игроки из ФК «Рига» (Латвия). Матч завершился победой астанчан со счетом 2:0. Автором дубля в ворота прибалтов стал нападающий Роман Муртазаев.

Следующий матч на сборе в ОАЭ команда сыграет против победителя Лиги Чемпионов Азии прошлого года корейского клуба «Чонбук Хендай». Эта игра состоится 31 января.

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