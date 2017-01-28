Стали известны детали перехода Рохера Каньяса из «Астаны» в кипрский клуб

Ранее сообщалось, что Каньяс покинул расположение «Астаны», проводящей сбор в ОАЭ, и вылетел на Кипр. Новым клубом 26-летнего колумбийца назывался местный АПОЭЛ.

Отмечалось, что между кипрским и казахстанским клубом уже существует соглашение о трансфере игрока. Финансовые детали сделки не уточняются.

По информации источника, Каньяс перейдет в АПОЭЛ на правах аренды на шесть месяцев. При этом в контракте предусмотрен пункт о выкупе игрока. Финансовые условия сделки не уточняются.

Напомним, Каньяс перешел в «Астану» перед сезоном 2014 года. В составе «Астаны» колумбиец три раза подряд становился чемпионом Казахстана (2014, 2015 и 2016). В августе прошлого года полузащитник продлил контракт со столичным клубом до конца 2018 года.

Недавно «Астана» подписала футболиста сборной Беларуси. Иван Маевский играет на позиции полузащитника.