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28 января 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Монако»

Ультрас «Пари Сен-Жермен» грозят бойкотировать матч 22-го тура лиги 1 с «Монако» в связи с проблемой посещения «Парк де Пренс» для некоторых представителей группировки Paris Ultras Collective (CUP), сообщает ESPN FC.

Полиция Парижа запретила отдельным болельщикам из CUP смотреть матч на арене, хотя на них не наложен запрет на посещение стадионов.

«В течение нескольких последних месяцев местная полиция незаконно не пускает на “Парк де Пренс” некоторых членов CUP, включая нашего президента, которым больше не запрещен доступ на стадионы. Поэтому начиная с воскресенья, или мы будем на “Парке” все вместе, или не будет никого», — говорится в заявлении CUP.

Напомним, «ПСЖ» занимает третье место в лиге 1, отставая от «Монако» на три очка.

Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет на «Парк де Пренс» 29 января. Начало — 23:00 (мск).

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