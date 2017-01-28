«Марсель» предложил € 32 млн за Пайета и близок к осуществлению трансфера

По информации источника, клубы не могли договориться по сумме трансфера 29-летнего французского футболиста до тех пор, пока «Марсель» не предложил € 32 млн. Теперь стороны близки к соглашению, а переход Пайета может быть оформлен в ближайшие 48 часов.



Пайет на этой неделе тренировался с командой «Вест Хэма» U23. В нынешнем сезоне чемпионата Англии на его счету 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.