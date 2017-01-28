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28 января 2017, 15:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вернувшийся с Кубка Африки Обамейянг сыграет с «Майнцем»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, вернувшийся в расположение немецкого клуба после неудачного выступления на Кубке африканский наций, сыграет в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Об этом в преддверии завтрашнего гостевого матча сообщил главный тренер «Боруссии» Томас Тухель.

«Обамейянг принял участие в двух интенсивных тренировках и, может, будет играть завтра», — приводит слова Тухеля официальный «твиттер» клуба.

Обамейянг принимал участие в составе сборной Габона в розыгрыше Кубка Африки. Национальная команда выступила неудачно, не сумев преодолеть барьер группового этапа.

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