Антонио Конте: Не знаю, что будет с Ивановичем

— Иванович в команде, — приводит официальный сайт «Челси» слова Конте. — До закрытия трансферного окна еще четыре дня. И ходит много слухов. Не знаю, что с ним будет.

Иванович играл в этом сезоне. Он выходил в стартовом составе в разных матчах. Когда мы перешли на схему с тройкой защитников, все изменилось, и, конечно, мне надо принимать решение, я могу выпустить только 11 игроков. До сих пор он принимал участие в играх и был членом команды. В такой ситуации лучше говорить с самим игроком, чтобы понять, какие у него идеи, и каким он видит свое будущее.