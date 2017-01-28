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28 января 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антонио Конте: Не знаю, что будет с Ивановичем

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 1/16 финала Кубка Англии против «Брентфорда» прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича. Ранее сообщалось, что близок к переходу в «Зенит».

— Иванович в команде, — приводит официальный сайт «Челси» слова Конте. — До закрытия трансферного окна еще четыре дня. И ходит много слухов. Не знаю, что с ним будет.

Иванович играл в этом сезоне. Он выходил в стартовом составе в разных матчах. Когда мы перешли на схему с тройкой защитников, все изменилось, и, конечно, мне надо принимать решение, я могу выпустить только 11 игроков. До сих пор он принимал участие в играх и был членом команды. В такой ситуации лучше говорить с самим игроком, чтобы понять, какие у него идеи, и каким он видит свое будущее.

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