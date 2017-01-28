Компани в матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» может сыграть впервые с ноября

«Компани восстановился. Завтра решим, будет ли он играть в 1/16 финала Кубка Англии, но он готов бороться за победу. В прошлом матче он был среди запасных: Венсан полностью восстановился, иначе мы не включили бы его состав команды. Габриэл в отличной форме и уже провёл с нами три недели. Завтра примем решение о его участии в матче Кубка Англии», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».