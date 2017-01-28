Компани в матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» может сыграть впервые с ноября
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии гостевого матча 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» сообщил, что защитник Венсан Компани может выйти на поле в завтрашней игре, как и новичок «горожан» бразильский нападающий Габриэл Жесус, дебют которого состоялся в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2). Бельгиец
из-за травмы в последний раз играл ещё в ноябре.
«Компани восстановился. Завтра решим, будет ли он играть в 1/16 финала Кубка Англии, но он готов бороться за победу. В прошлом матче он был среди запасных: Венсан полностью восстановился, иначе мы не включили бы его состав команды. Габриэл в отличной форме и уже провёл с нами три недели. Завтра примем решение о его участии в матче Кубка Англии», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
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