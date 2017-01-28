Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28584179/
28 января 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Компани в матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» может сыграть впервые с ноября

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии гостевого матча 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» сообщил, что защитник Венсан Компани может выйти на поле в завтрашней игре, как и новичок «горожан» бразильский нападающий Габриэл Жесус, дебют которого состоялся в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2). Бельгиец из-за травмы в последний раз играл ещё в ноябре.

«Компани восстановился. Завтра решим, будет ли он играть в 1/16 финала Кубка Англии, но он готов бороться за победу. В прошлом матче он был среди запасных: Венсан полностью восстановился, иначе мы не включили бы его состав команды. Габриэл в отличной форме и уже провёл с нами три недели. Завтра примем решение о его участии в матче Кубка Англии», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России