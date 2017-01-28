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28 января 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни: Надеюсь стать тренером после завершения игровой карьеры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сообщил, что рассчитывает остаться в футболе по окончании игровой карьеры. 31-летнему игроку интересна тренерская деятельность.

«Конечно, когда начинаешь немного стареть, задумываешься больше о своём будущем. Тренерская деятельность — это то, чем я бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры. Всю свою жизнь я посвятил этой игре, поэтому, как только проведу на поле свою последнюю минуту, задумаюсь, как остаться в футболе. Надеюсь, что получу возможность стать тренером», — цитирует Руни Daily Mail.

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