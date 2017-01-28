Руни: Надеюсь стать тренером после завершения игровой карьеры

«Конечно, когда начинаешь немного стареть, задумываешься больше о своём будущем. Тренерская деятельность — это то, чем я бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры. Всю свою жизнь я посвятил этой игре, поэтому, как только проведу на поле свою последнюю минуту, задумаюсь, как остаться в футболе. Надеюсь, что получу возможность стать тренером», — цитирует Руни Daily Mail.