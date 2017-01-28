«Интер» и «Наполи» разнесут аутсайдеров

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28 января, суббота

20.00. ЛАЦИО — КЬЕВО.

Тур откроется в Риме, где встретятся неудачники прошлых выходных. От «Лацио» ждали яростной борьбы в гостях у захромавшего было «Ювентуса», но «орлы» предстали в Турине ощипанными курочками и уже к 15-й минуте «летели» 0:2. Веронцы без сопротивления отдали три очка на своей арене «Фиорентине». Мотивации, понятное дело, больше у «Лацио», который продолжает грезить Лигой чемпионов. Вот только в атаке не сыграет дисквалифицированный Иммобиле, и это серьезная проблема для Симоне Индзаги. Скорее всего, на острие появится Джорджевич.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Winline: П1 — 1,53 Н — 4,14 П2 — 6,92.

22.45. ИНТЕР — ПЕСКАРА.

«Пескара» на «Сан-Сиро» рискует исполнить роль Анны Карениной, потому как нынешний «Интер» очень напоминает поезд, набравший бешеную скорость. Шесть побед подряд! Тренер Пиоли — отличный машинист. По крайней мере, в сравнении с теми «успехами», которых добился в Милане за несколько месяцев работы Франк де Бур.

Гости под руководством Массимо Оддо продолжают терпеть бедствие. Не сдаются, как и прежде стараясь показывать атакующий футбол, но очков от этого не прибавляется. Новичком «дельфинов» стал экс-игрок «Интера» Мунтари, однако 32-летний ганец уже давно не тот… У черно-синих дисквалифицирован Ансальди, но это явно не уменьшает шансы хозяев на победу. Причем крупную.

Прогноз «СЭ» — 4:0.

29 января, воскресенье

14.30. ТОРИНО — АТАЛАНТА.

Для Синиши Михайловича наступает час икс: либо его «Торино» начинает побеждать, преобразовав яркий футбол в результат, либо серба могут попросить уступить место кому-то другому. Потому как в последнее время у «быков» явно заметны проблемы в психологии: команда шикарно начинает, выходит вперед, а иногда даже забивает второй мяч, но затем умудряется все свое преимущество разбазарить. Ярчайшие примеры — матчи против «Милана» в Кубке и в чемпионате.

«Аталанта» хоть и начала распродавать героев своей великолепной осени (Гальярдини уже ушел за большие деньги в «Интер»), но остается крепким орешком. Михайловичу стоит помолиться на Белотти, который забил 14 голов в 18 матчах. В прошлом туре чудо-форварда явно не хватило: «Торино» в своей излюбленной манере штурмовал ворота «Болоньи», но уступил 0:2.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 2,37 Н — 3,35 П2 — 3,13.

17.00. КРОТОНЕ — ЭМПОЛИ.

Пожалуй, последняя возможность «Кротоне» сохранить хотя бы мизерные шансы на сохранение прописки в серии А. Дебютанты бьются, огрызаются, в прошлом туре даже выцарапали ничью в гостях у «Дженоа», но нужны победы… Отрыв «Эмполи» от зоны вылета и без того составляет уже 11 очков. Если пропасть не станет меньше в эти выходные, то ее будет уже не ликвидировать.

Тосканцы, к слову, в 2017 году еще не проигрывали. Более того, не пропускали (а играли они против «Палермо», «Сампдории» и «Удинезе»). В последнем матче снова отличился грузин Мчедлидзе. За последний месяц на его счету уже четыре мяча.

Прогноз «СЭ» — 0:1. Winline: П1 — 2,43 Н — 3,12 П2 — 3,25.

17.00. КАЛЬЯРИ — БОЛОНЬЯ.

Матч соперников, которые закрепились в самом центре таблицы и едва ли их позиции сильно изменятся до конца сезона. Но это не отменяет того факта, что встреча предстоит крайне интересная. Ведь обе команды на отличном ходу. «Болонья» обыграла «Торино» благодаря выстроенной тренером Донадони игре в обороне (в пяти последних матчах чемпионата красно-синие пропускали только от «Ювентуса») и дублю Джемаили (правда, на Сардинии он из-за дисквалификации не сыграет). «Кальяри» хоть и уступил «Роме» (0:1), но тоже показал качественный футбол, а в атаке в полной боевой готовности Борьелло, на счету которого в этом чемпионате уже 9 мячей, включая недавний дубль в ворота «Дженоа».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 2,49 Н — 3,28 П2 — 2,99.

17.00. ФИОРЕНТИНА — ДЖЕНОА.

«Дженоа» в кризисе. За 12 последних туров одержано две победы. Пусть и знаковые: над «Ювентусом» и… над «Фиорентиной». «Фиалки» были срезаны 15 декабря, и с тех пор — сплошная печаль. 3:4 дома от «Палермо», 1:4 в гостях от «Кальяри», домашняя ничья с «Кротоне»… Джованни Симеоне продолжает исправно забивать и не позорит славную фамилию, но этого каждый раз оказывается мало для командного успеха.

Травмированных у «грифонов» тоже полный набор — Перин, Велозу, Ригони, не сыграет Катальди. И даже с учетом плохого настроения после вылета из Кубка («Фиорентина» проиграла «Наполи» — 0:1) шансы хозяев в разы предпочтительнее. К слову, в последний раз «Дженоа» побеждал во Флоренции… 40 лет назад.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Winline: П1 — 1,65 Н — 4,03 П2 — 5,42.

17.00. САССУОЛО — ЮВЕНТУС.

В матче с «Лацио» Массимилиано Аллегри опробовал новую модель игры: «Старая синьора» действовала по схеме 4−2−3−1, а в стартовом составе впервые оказались вместе Куадрадо, Пьянич, Дибала, Манджукич и Игуаин. Задумка себя оправдала — римляне были сметены в первые же минуты. Скорее всего, эксперимент продолжится и в Реджо-Эмилии. Разве что на фоне сложного победного матча в Кубке Италии с «Миланом» кто-то из лидеров может получить отдых.

А вот у «Сассуоло» многие будут отдыхать вынужденно — список травмированных у черно-зеленых выглядит внушительно на протяжении всего сезона. Конечно, дела команды уже не так плохи, как во время выступления в Лиге Европы, плюс вернулся в строй после долгой паузы форвард Берарди. Но «Юве» все равно справится.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Winline: П1 — 6,94 Н — 4,38 П2 — 1,50.

17.00. УДИНЕЗЕ — МИЛАН.

«Удинезе» не в порядке — три поражения «маленьких зебр» кряду говорят именно об этом. «Милану» тоже будет сложно показать чудеса на виражах после энергозатратного поражения от «Юве» в Кубке, но именно гости, без сомнения, фавориты. Здорово вышел на замену против туринцев испанец Деулофеу, перешедший этой зимой к красно-черным из «Эвертона». Любопытно будет посмотреть на него в деле на фоне черно-белого соперника попроще.

Прогноз «СЭ» — 0:1. Winline: П1 — 3,14 Н — 3,34 П2 — 2,37.

17.00. САМПДОРИЯ — РОМА.

«Рома» отвратительно играет в Генуе, но едва ли этого достаточно, чтобы прогнозировать римлянам тяжелую жизнь. Потому как в последнее время команда Лучано Спаллетти приятно удивляет своих поклонников несвойственными ей прежде хладнокровностью и рационализмом. Несколько туров подряд «Рома» побеждает со счетом 1:0. И продолжает погоню за «Ювентусом».

Опять же тихую, без лишних разговоров и бравад — так обычно и подбираются к врагу хитрые хищники. И даже потеря Салаха, который «воюет» за свой Египет на Кубке Африки, не мешает «волкам» исправно набирать очки. Правда, есть у фанатов опасения, что начинает превращаться в тыкву прошлогоднего образца Джеко (недавний жуткий пенальти, исполненный боснийцем в небеса, тому подтверждение), но в прошлом туре именно он принес победу над «Кальяри».

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 4,56 Н — 3,98 П2 — 1,76.

22.45. НАПОЛИ — ПАЛЕРМО.

На «Палермо» больно смотреть. Внимание, стандартная новость: в Неаполе команду на поле выведет новый тренер, уже 4-й в этом сезоне. На этот раз уругваец Диего Лопес. У Корини все-таки получилось сбежать с тонущего корабля, хотя президент клуба всячески пытался его удержать. «Наполи» не проигрывает с октября и, надо полагать, просто катком проедется по растерянным гостям. В семи последних турах неаполитанцы отличись 24 раза.

Прогноз «СЭ» — 5:1. Winline: П1 — 1,13 Н — 9,38 П2 — 21,0.