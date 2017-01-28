Иван Бакулин: Никто из «Спартака» по поводу Караваева не обращался

— Читал, что «Спартак» проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался, — отметил Бакулин. — У Вячеслава есть цель — играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет.