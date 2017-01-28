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28 января 2017, 13:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Иван Бакулин: Никто из «Спартака» по поводу Караваева не обращался

Иван Бакулин, представитель защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, отметил, что к нему не обращались из «Спартака» по поводу возможного перехода футболиста. По данным «СЭ», трансфер может обойтись красно-белым в три миллиона евро.

— Читал, что «Спартак» проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался, — отметил Бакулин. — У Вячеслава есть цель — играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет.

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