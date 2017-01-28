Тьяго Силва назвал «ПСЖ» лучшей командой, за которую он играл

«ПСЖ» — лучшая команда, в которой я играл. Я капитан этой команды, и это тоже фантастически приятно. Я надеюсь остаться в Париже после истечения срока моего действующего контракта, потому что я не собираюсь прекращать играть в 2020 году, — сказал Силва в интервью BeIN Sports.