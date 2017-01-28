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28 января 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тьяго Силва назвал «ПСЖ» лучшей командой, за которую он играл

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва сообщил, что считает парижан лучшей командой в своей карьере. 32-летний бразилец перешел в «ПСЖ» из «Милана» в 2012 году. Также Силва дал понять, что готов играть за французский клуб вплоть до окончания карьеры.

«ПСЖ» — лучшая команда, в которой я играл. Я капитан этой команды, и это тоже фантастически приятно. Я надеюсь остаться в Париже после истечения срока моего действующего контракта, потому что я не собираюсь прекращать играть в 2020 году, — сказал Силва в интервью BeIN Sports.

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