Роналдиньо: «ПСЖ» — особенный клуб для меня
Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо, который по приглашению «ПСЖ» посетит матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Монако» 29 января, в интервью
пресс-службе парижан рассказал о своём особом отношении к клубу, за который он выступал в 2001—2003 годах.
«ПСЖ» — особенный клуб для меня, здесь я начал свою европейскую карьеру. Я очень уважаю и люблю этот клуб. Конечно, вернуться сюда особенное событие для меня.
Потрясающе видеть так много великолепных футболистов в «ПСЖ». Всем известно, что «ПСЖ» является одной из лучших команд в мире, у меня много друзей здесь: Тьяго Силва — один из лучших защитников в мире, Мотта — один из лучших игроков, с которым я
Я счастлив видеть такую хорошую команду здесь. Горжусь, что оставил наследие в этом великом клубе, — поведал 36-летний Роналдиньо.
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