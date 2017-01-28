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28 января 2017, 12:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналдиньо: «ПСЖ» — особенный клуб для меня

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо, который по приглашению «ПСЖ» посетит матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Монако» 29 января, в интервью пресс-службе парижан рассказал о своём особом отношении к клубу, за который он выступал в 2001—2003 годах.

«ПСЖ» — особенный клуб для меня, здесь я начал свою европейскую карьеру. Я очень уважаю и люблю этот клуб. Конечно, вернуться сюда особенное событие для меня.

Потрясающе видеть так много великолепных футболистов в «ПСЖ». Всем известно, что «ПСЖ» является одной из лучших команд в мире, у меня много друзей здесь: Тьяго Силва — один из лучших защитников в мире, Мотта — один из лучших игроков, с которым я когда-либо играл, и также Лукас.

Я счастлив видеть такую хорошую команду здесь. Горжусь, что оставил наследие в этом великом клубе, — поведал 36-летний Роналдиньо.

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Тьяго Силва назвал «ПСЖ» лучшей командой, за которую он играл

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва сообщил, что считает парижан лучшей командой в своей карьере. 32-летний бразилец перешел в «ПСЖ» из «Милана» в 2012 году. Также Силва дал понять, что готов играть за французский клуб вплоть до окончания карьеры.
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