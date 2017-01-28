«ПСЖ» — особенный клуб для меня, здесь я начал свою европейскую карьеру. Я очень уважаю и люблю этот клуб. Конечно, вернуться сюда особенное событие для меня.



Потрясающе видеть так много великолепных футболистов в «ПСЖ». Всем известно, что «ПСЖ» является одной из лучших команд в мире, у меня много друзей здесь: Тьяго Силва — один из лучших защитников в мире, Мотта — один из лучших игроков, с которым я когда-либо играл, и также Лукас.

Я счастлив видеть такую хорошую команду здесь. Горжусь, что оставил наследие в этом великом клубе, — поведал 36-летний Роналдиньо.