Владельцы стадиона «Челси» предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 веков
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владельцы домашнего стадиона английского футбольного клуба «Челси» «Стэмфорд Бридж» предложили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, которому принадлежит команда, арендовать арену на 999 лет. Об этом сообщает британская газета Sun.
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По информации издания, члены компании Chelsea Pitch Owners, которая владеет «Стэмфорд Бридж», подавляющим большинством голосов поддержали предложение предоставить стадион Абрамовичу в аренду на 999 лет, однако сам бизнесмен не заинтересован в этом и рассчитывает выкупить стадион. В то же время в компании относятся к этому с неодобрением, так как опасаются за судьбу клуба, если «Абрамович потеряет интерес к команде». В свою очередь российский бизнесмен, как полагает издание, в случае категорического отказа от выкупа стадиона может рассмотреть вариант переезда команды на другую арену.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов у предпринимателя Кена Бейтса, что стало крупнейшей продажей английского клуба. Именно после приобретения команды Абрамовичем у «Челси» начался самый успешный период в истории, она четыре раза выиграла чемпионат Англии, пять — Кубок страны, три — Кубок лиги, два — Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
В текущем сезоне клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 55 очков после 22 встреч.
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