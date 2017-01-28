«Я не мог бросить “Ювентус”, я воспитан иначе»
Легендарный вратарь празднует день рождения.
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Видимо, что-то случилось...
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В Манчестере заканчивался паршивый майский вечер. Кубок чемпионов уходил в миланские руки, а руки Джанлуиджи Буффона не справились с ударом Алессандро Несты с пенальти. Неста бил четвёртым, счёт был 1:1, Буффон был убеждён, что отбил мяч, а он нырнул по
Осенью 2003-го, спустя несколько месяцев после проигранного финала Лиги чемпионов, Буффон садился в Fiat, а пока ехал до тренировочной базы «Ювентуса», ноги наливались свинцом. Снаружи Джиджи выглядел обычно, но он был болен. Депрессия, в которую Буффон впал после финала, поработила его. Рассказать о болезни он боялся. «Если бы я уехал на пару месяцев, чтобы выздороветь, то просто закончил бы с футболом», — вспоминал Буффон. Приходилось терпеть тренировки, а потом ездить на приём к психологу. Они общались полгода, а изменения в своей жизни Джиджи заметил, когда приехал на Евро. Италия играла с Данией. Паршивый матч, ничего не получается, но Буффон улыбается.
Спустя два года Джанлуиджи пропустил всего два гола за чемпионат мира — с 11-метрового и от своего же Марко Матерацци — и выиграл главную серию пенальти в жизни.
Тогда Буффону помогла перекладина, взяв на себя удар Давида Трезеге, а в марте 1989-го она была его главным врагом. Приехали в составе городской команды на легендарный «Сан-Сиро», побегать в очередном выставочном матче «на разогреве» у взрослых, вместе с Буффоном в поле были Кристиан Дзанетти, будущий одноклубник Джиджи по «Ювентусу», и Марко Росси. Буффону было 11, он ещё бегал в поле, мечтал забить на громадной коробке, поражающей воображение, но — бах! — перекладина решила иначе. Джиджи запомнил её звон на всю жизнь.
А впервые по мячу Буффон бил в маленьком городке Пертегада, закутанный в 100 одёжек, на снегу, на глазах у дяди и бабушки. Джиджи был младшим внуком, забирал всё внимание — вы же знаете, как маленькие дети притягивают внимание. Его родные жили на втором этаже, а каждое утро Джиджи спускался на первый, в продуктовый магазин тёти Алдины. Трескал все подряд сладости — и лакричные леденцы, и желейные конфеты, и карамель, а больше всего любил бутерброды с болонской колбасой, которые потом брал на каждую тренировку. Детский сад Буффон терпеть не мог, потому что ел бумагу, когда просили смастерить поделки. Зато к бумаге с футболистами сразу испытывал симпатии. Джиджи было пять лет, когда ему подарили первый пакетик наклеек Panini с игроками «Асколи» Анцивино и Николини. Наклейки стали страстью Буффона на всю жизнь, дома у него хранятся все альбомы с 1961 года.
Это увлечение и помогло Джанлуиджи уйти в ворота. Когда наступил ЧМ-1990, Буффон внезапно заболел сборной Камеруна.
Когда Джиджи влюбился в Н’Коно, папа, Адриано Буффон, тренировавший «Каналетто» и ставивший сына в середину поля, сказал: «А почему бы тебе не попробовать играть в воротах?». Джиджи ухмыльнулся: «Ну давай». Спустя девять месяцев на очередном турнире
В 1993-м начинающего вратаря Буффона, набившего шишек в «Парме», уже позвали в юношескую сборную Италии, где зажигалась звезда другой будущей легенды, Франческо Тотти. Джиджи взяли на чемпионат Европы в Глазго, в четвертьфинале дошло до серии пенальти, Буффон забил своим ударом и отразил два от испанцев, в полуфинале против Чехии отразил три, а на следующий день La Gazzetta Dello Sport вышла с заголовком: «Бентивольо и Буффон, Италия вам аплодирует». 15-летний вратарь оказался на первой полосе вместе с талантливой теннисисткой, а после возвращения в Италию увидел её вживую на матче «Рома» — «Торино», куда всей сборной выбили билеты. На обратный поезд в Парму Джиджи потерял билет, в купе увидел контролёра, тот уставился на синие тренировочные костюмы: «Да, читал о вашей команде в газете… В статье очень хвалили вратаря. Как его фамилия? Буффон, да?». «Это я», — резко ответил Джиджи.
За год до этого Джанлуиджи впервые закурил. Подсматривал за ребятами, покуривавшими сигареты с марихуаной и гашишем. Сам делал пару затяжек, всё равно
Когда Лука Буччи, первый номер «Пармы», уехал на американский чемпионат мира караулить вратарский
Объяснить второму вратарю, Алессандро Нисте, что вместо него играть будет Буффон, было сложно, но терпимо. Усадить ради дерзкого вратаря на лавку Луку Буччи — нереально. Буффона вернули в молодёжную команду, он разозлился, задумался над предложениями «Вероны» и «Дженоа», любимого клуба дяди и тёти, кормивших бутербродами в Пертегаде. Джиджи наклеил на заднее стекло автомобиля знак «Дженоа» с грифоном, а потом передумал, решил переждать, а когда сменился тренер — уже застолбил за собой место в составе.
Осенью 1997-го в сборную Италии поехал уже не Буччи, а Буффон. Чезаре Мальдини вызвал на стыковой матч с Россией, чтобы заменить Анджело Перуцци, а в начале игры на мокром грязном газоне «Динамо» Канчельскис въехал в Джанлуку Пальюку. «Когда я увидел столкновение, я не мог дышать. Шёл густой снег, это был единственный раз в моей жизни, когда я предпочёл бы не играть. В тепле на скамейке было намного лучше», — вспоминал потом Буффон. Он вышел на поле неразогретым, взглянул на снежное московское поле, вспомнил Пертегаду, первые шаги с мячом, подаренным дядей, и подумал: «Надо же, и тут снег. Мистика!». Борис Игнатьев потом рассказывал, что просил игроков российской сборной чаще бить Буффону, Игорь Чугайнов вспоминал, что Джиджи казался нервным и нелепым вратарём. Спустя два года Буффон приедет в майские «Лужники», чтобы забрать Кубок УЕФА, спустя многие годы — закроет цифру в 150 матчей за Италию, поздравив себя красивым сухарём, услышит от журналистов вопрос, как он это делает, и с улыбкой ответит: «А вы ещё удивляетесь?».
В 1999-м Джиджи Буффон праздновал победы с фанатами, снимая игровую футболку «Пармы» и показывая майку с сокращённой цитатой Бенито Муссолини: «Палач тот, кто уступает». Вратаря хотели дисквалифицировать, но как дисквалифицировать за незнание — Буффон уверял, что увидел слова на ящике в своём колледже. Спустя год Джиджи опять затянули в политику: он сменил «единичку» на номер 88, и римская еврейская община сразу усмотрела в решении Буффона отсылку к Адольфу Гитлеру. Джиджи сначала уверял, что 88 — это четыре мяча, потом говорил о желании поддержать хоккеиста Эрика Линдроса, хватавшего сотрясения мозга, а в конце концов поменял номер на 77. О политике Буффон теперь предпочитает не говорить.
До «Ювентуса», заплаченных за него 75 млрд лир и финала Лиги чемпионов с «Миланом» Джанлуиджи Буффон часто был именно таким — с вызывающим поведением, желанием выделиться. Он привык выходить на поле в майке с коротким рукавом, даже в слякотной Москве закатал рукава, и задал новую вратарскую моду. Но пережитая депрессия изменила вратаря. «Я чувствовал себя мальчишкой — во всех отношениях, — вспоминал Буффон. — У меня был невероятный энтузиазм, море энергии, я был беспечным, как никогда. Я уверен, что избежать переломного момента было попросту невозможно. Главное изменение вот в чём — я начал смотреть на себя со стороны, осознанно. Я стал спрашивать себя: для чего я совершаю тот или иной поступок? В чем смысл моего присутствия здесь? Вопрос начал предшествовать действию, а раньше все было наоборот».
Взросление повлекло нахождение девушки мечты Буффона, раньше перед девушками он и не особо мелькал — только играл с ними в компании друзей в бутылочку, но каждый раз горлышко указывало на всех, кроме него. Джиджи начал встречаться с чешской моделью Алёной Середовой, первый ужин им организовала подруга девушки, и Алёна потом вспоминала: «В тот вечер Буффон пришёл, чтобы только поесть. Казалось, он не заинтересован в наших встречах, и я удивилась, когда он позвонил снова». Они зажили вместе, Джиджи хвалился товарищам по раздевалке «Ювентуса», что Алёна готовит соус лучше, чем его мама, а когда родился первый сын — назвали Луисом Томасом, в честь Н’Коно. Детский кумир Буффона поздравил счастливого отца по телефону. Спустя годы Алёна сбежит к родственнику Андреа Аньелли, президента «Ювентуса», а Джиджи найдёт Иларию Д’Амико, тоже в «Ювентусе», на клубном телевидении.
Сейчас трудно поверить, что Буффон мог уйти из «Ювентуса» в 2006-м, после чемпионата мира. «Если бы не кальчополи, наверное, я перешёл бы в “Милан”, но после ссылки в Серию В не смог бросить клуб. Может, я воспитан иначе», — считал Буффон. Скандал с договорными матчами забрал у «Ювентуса» Каннаваро, Виейра и Ибрагимовича, а Джиджи остался в Турине, вместе с Павлом Недведом, Давидом Трезеге и Алессандро Дель Пьеро.
Он вытащил из болота «Ювентус», а спустя четыре года взялся вытаскивать с того света «Каррарезе» — клуб, за который фанател в юношестве. Его манила трибуна ультрас, он ездил с фанатами на выездные матчи, беспокоясь, что его баннер из рюкзака
Годы после вылета промчались, как один день. Бывший товарищ по «Ювентусу» Антонио Конте сделал бьянконери бессменным чемпионом, а Буффон, вылечив спинную грыжу, стал переживать новую и новую молодость. Итальянские журналисты ежегодно искали «нового Буффона» — нашли Леали, Перина, Скуффета, Доннарумму, — только старый и не думал отдавать ворота. Джиджи слегка изменил жизненные приоритеты, стал чаще искать одиночества, чтобы поговорить с собой наедине, начал восхищаться природой вокруг, читать книги, стал ещё чаще улыбаться.
В прошлом году Буффон выдал сухую серию в 974 минуты, а когда серия прервалась, написал чувственное письмо воротам, которые оберегал почти всю жизнь: «Мне было 12 лет, когда я повернулся к вам спиной. Я забыл о своем прошлом, чтобы обеспечить вам безопасное будущее. Это был выбор сердца. Инстинкт. С того дня я перестал смотреть вам в лицо и начал любить вас и защищать. Стал вашей первой и последней линией обороны. Я пообещал себе делать всё возможное, чтобы больше не пересекаться с вами взглядами. Или делать так, чтобы эти случаи происходили как можно реже. Каждый раз, когда это все же происходит, мне больно оттого, что я подвёл вас. Мне было 12 лет, когда я повернулся спиной к своей цели, и я буду продолжать защищать вас до тех пор, пока мои ноги, голова и сердце позволят мне это делать…». Летом Буффон съездил на свой пятый в жизни чемпионат Европы (и третий в качестве капитана сборной Италии), осенью — выдал невероятный матч с «Лионом», после которого Адриано Буффон сказал: «Его игра сегодня напомнила мне Льва Яшина».
Трофейная комната Джиджи переполнена, он выиграл с «Ювентусом» пять скудетто подряд, наклёвывается шестое, но Буффону осталось осуществить ещё одну мечту. «Я хочу заходить в «Википедию» и видеть: «Джанлуиджи Буффон, победитель Лиги чемпионов», — откровенно говорил вратарь «Ювентуса». Два года назад Джиджи мог вписать эту строчку, но проиграл свой второй финал в Берлине и заплакал.
Сегодня Джанлуиджи Буффону 39. Ещё не поздно рвануть навстречу третьему финалу.
Он должен получить ещё один шанс.
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