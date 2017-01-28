В «Вильярреале» подтвердили скорый переход Пату в китайский клуб

Бразилец не будет играть в ближайшем матче чемпионата Испании с «Гранадой», сообщает sport.es. Пату отправился в Италию, где встретится с представителями китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». «Вильярреал» дал разрешение игроку вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Пату провел в примере 14 матчей, забив два мяча.