В «Вильярреале» подтвердили скорый переход Пату в китайский клуб
Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба подтвердил, что нападающий Алешандре Пату близок к уходу из команды.
Бразилец не будет играть в ближайшем матче чемпионата Испании с «Гранадой», сообщает sport.es. Пату отправился в Италию, где встретится с представителями китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». «Вильярреал» дал разрешение игроку вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне Пату провел в примере 14 матчей, забив два мяча.
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