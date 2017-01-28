Венгер нашел замену Санчесу, а Конте задумал обмен. Обзор трансферных слухов

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Марсьяль и Дармиан — на выход

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает обновлять состав своей команды.

По информации английских СМИ, португальский специалист дал добро на продажу итальянского защитника Маттео Дармиана, который готов вернуться в Серию А.

Отмечается, что у игрока есть два варианта продолжения карьеры. Речь идет о «Ювентусе» и миланском «Интере». Также сообщается, что трансфер, скорее всего, будет осуществлен этой зимой.

Совсем недавно неожиданное заявление сделал Моуринью на одной из пресс-конференций:

«Не думаю, что Марсьяль не сфокусирован на игре. Просто он не ухватился обеими руками за ту огромную возможность, которая у него была. Я давал Антони достаточно игрового времени, но он этим не воспользовался.

У нас сейчас пять игроков на две позиции: Рэшфорд, Лингард, Мата, Мхитарян и Марсьяль. Я не могу каждый раз давать шанс одному и тому же футболисту, забывая о других. Мне нужно поощрять тех, кто выступает хорошо. С остальными иногда в таких случаях приходится расставаться. Всё просто, — сказал Моуринью.

Здесь стоит отметить, что в преддверии Нового года агент француза заявил, что его клиент рассматривает предложение от «Севильи». Никто тогда не понял, почему и зачем. Что вообще случилось?! «Совестский спорт» порассуждал на эту тему ЗДЕСЬ.

По семейным обстоятельствам

Лидер «Вест Хэма» Димитри Пайе, который отказался выступать за лондонский клуб, близок к возвращению в чемпионат Франции.

Как сообщают СМИ, в течении следующей недели игрок перейдет в «Марсель», а сумма трансфера составит 20 млн евро.

Интересно, что сейчас клубы пытаются договориться о сумме перехода, а агент футболиста совсем недавно сказал следующее:

«Я отрицаю существование договоренности между Димитри и “Марселем” на тех условиях, которые сообщаются в прессе, как по зарплате, так и по сроку соглашения», — заявил футбольный агент Жак-Оливье Огюст.

«На тех условиях» может и нет, а вот факт переговоров между «Марселем» и Пайе агент подтвердил, а это значит, что французский клуб уже договорился с «Вест Хэмом». Кстати, Димитри в беседе со СМИ сказал, что возвращается в Лигу 1 по семейным обстоятельствам.

Венгер готовится к переменам

Главный тренер «Арсенала», который накануне получил четырехматчевую дисквалификацию, не сидит сложа руки, пока клуб пытается уговорить Алексиса Санчеса продлить контракт.

По сообщениям прессы, французский специалист готов продать чилийца, а на вырученные деньги приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса за 50 млн фунтов!

Интересно, что игрок сборной Германии перед стартом этого сезона рассказал о встрече с президентом «Барселоны», в ходе которой он отказался переезжать в Испанию из-за высокой конкуренции в каталонском клубе.

Если в этом случае все ясно, то с «Арсеналом» — нет. В английском клубе ведь не выступают Суарес, Месси и Неймар. К тому же, если придет Ройс, не будет Санчеса, а это лидер «пушкарей».

Конте торгуется с «Реалом»

Наставник «Челси» задумал очень хитрый план. По информации английских СМИ, итальянец не намерен просто так отпускать голкипера «синих» Тибо Куртуа. Отмечается, что Конте даст добро на продажу бельгийца в «Реал» при одном условии….

Специалист хочет, чтобы «сливочные», помимо приличной суммы, отправили в Лондон своего нападающего Альваро Морату. Если честно, то здесь ничего удивительного….

Антонио всеми силами пытался приобрести этого игрока минувшим летом, но Мората был неприклонен. Он обещал Зинедину Зидану остаться в команде, а тот, в свою очередь, место в основе.

Но как пишут испанские СМИ, Мората уже пожалел об этом и сообщил своему агенту, что покинет «Реал», если француз останется на посту главного тренера после текущего сезона.