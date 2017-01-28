Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из Китая
Колумбийский форвард «Монако» Радамель Фалькао подтвердил информацию о том, что в январе он мог перебраться в чемпионат Китая.
— Нелегко было отклонить такие предложения, но я уже трижды говорил «нет». Думаю, клубу тоже было нелегко заблокировать многомиллионный трансфер, но я считаю, что для моей карьеры важнее оставаться здесь. Мечтаю выиграть
Ранее сообщалось, что китайские клубы предлагали за переход нападающего 50 миллионов евро.
«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции после 21 тура (48 очков). Фалькао забил 12 мячей в 15 проведенных матчах.
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