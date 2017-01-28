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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28582528/
28 января 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из Китая

Колумбийский форвард «Монако» Радамель Фалькао подтвердил информацию о том, что в январе он мог перебраться в чемпионат Китая.

— Нелегко было отклонить такие предложения, но я уже трижды говорил «нет». Думаю, клубу тоже было нелегко заблокировать многомиллионный трансфер, но я считаю, что для моей карьеры важнее оставаться здесь. Мечтаю выиграть что-нибудь весомое с «Монако», — заявил 30-летний Фалькао.

Ранее сообщалось, что китайские клубы предлагали за переход нападающего 50 миллионов евро.

«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции после 21 тура (48 очков). Фалькао забил 12 мячей в 15 проведенных матчах.

Монако
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