Анчелотти: «Вердер» уже не та команда, которой «Бавария» забила 6 голов

«В первом круге мы обыграли бременцев со счётом 6:0. Это был хороший матч, но “Вердер” изменился. Мы будем играть совершенно с другой командой. Я очень доволен работой команды на тренировках. Я готов был бы выпустить на поле каждого своего игрока, но это невозможно.



Мне всегда тяжело оставлять игрока на скамейке запасных. Франк Рибери в данный момент находится в очень хорошей форме, то же самое касается Дугласа Косты. Кингсли Коман тоже в форме, я предоставлю ему в субботу игровое время», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».