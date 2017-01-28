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28 января 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: «Вердер» уже не та команда, которой «Бавария» забила 6 голов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 18-го тура Бундеслиги с «Вердером» (28 января).

«В первом круге мы обыграли бременцев со счётом 6:0. Это был хороший матч, но “Вердер” изменился. Мы будем играть совершенно с другой командой. Я очень доволен работой команды на тренировках. Я готов был бы выпустить на поле каждого своего игрока, но это невозможно.

Мне всегда тяжело оставлять игрока на скамейке запасных. Франк Рибери в данный момент находится в очень хорошей форме, то же самое касается Дугласа Косты. Кингсли Коман тоже в форме, я предоставлю ему в субботу игровое время», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».

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