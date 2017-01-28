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28 января 2017, 9:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Вест Хэм» не хочет отпускать Пайета в «Марсель» за 25 миллионов фунтов

«Марсель» и «Вест Хэм» продолжают переговоры о переходе полузащитника Димитри Пайета, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб рассчитывает выручить за француза не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. «Марсель» готов предложить за 29-летнего хавбека 25 миллионов фунтов стерлингов. Сделка может состояться в ближайшее время. В этом сезоне Пайет провел в составе команды Славена Билича 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

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