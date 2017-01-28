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28 января 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» готов заплатить «Лиону» € 40 млн за Толиссо

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры с «Лионом» по поводу приобретения полузащитника Корентина Толиссо. Игрок может перебраться в Италию в конце нынешнего сезона.

«Ювентус» готов предложить за 22-летнего футболиста € 40 млн. Именно столько за игрока ранее требовал «Лион». По данным Football Italia, переговоры находятся в продвинутой стадии.

В нынешнем сезоне Толиссо провёл 19 матчей в чемпионате Франции, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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