«Ювентус» готов заплатить «Лиону» € 40 млн за Толиссо
Туринский «Ювентус» ведёт переговоры с «Лионом» по поводу приобретения полузащитника Корентина Толиссо. Игрок может перебраться в Италию в конце нынешнего сезона.
«Ювентус» готов предложить за 22-летнего футболиста € 40 млн. Именно столько за игрока ранее требовал «Лион». По данным Football Italia, переговоры находятся в продвинутой стадии.
В нынешнем сезоне Толиссо провёл 19 матчей в чемпионате Франции, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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