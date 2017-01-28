«Бохум» Меркеля уступил в матче второй Бундеслиги
«Бохум», за который выступает казахстанец Александр Меркель, потерпел поражение в матче второй Бундеслиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В игре 18-го тура «Бохум» отправился в гости к ФК «Унион Берлин» и уступил со счетом 1:2. Отметим, что счет открыли «неприкасаемые», отличился Хоогланд, но хозяева совершили камбэк усилиями Польтера и Скрзибски.
Александр Меркель появился в старте, однако был заменен на 81-ой минуте матча.
«Бохум» остался на 11 строчке второй Бундеслиги, набрав по итогам 18 туров 22 очка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter