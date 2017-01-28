«Бохум» Меркеля уступил в матче второй Бундеслиги

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В игре 18-го тура «Бохум» отправился в гости к ФК «Унион Берлин» и уступил со счетом 1:2. Отметим, что счет открыли «неприкасаемые», отличился Хоогланд, но хозяева совершили камбэк усилиями Польтера и Скрзибски.

Александр Меркель появился в старте, однако был заменен на 81-ой минуте матча.

«Бохум» остался на 11 строчке второй Бундеслиги, набрав по итогам 18 туров 22 очка.