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28 января 2017, 9:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Бохум» Меркеля уступил в матче второй Бундеслиги

«Бохум», за который выступает казахстанец Александр Меркель, потерпел поражение в матче второй Бундеслиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<span class=error>Бохум</span> за который выступает <span class=error>казахстанец</span> Александр <span class=error>Меркель</span> потерпел поражение в матче второй <span class=error>Бундеслиги</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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В игре 18-го тура «Бохум» отправился в гости к ФК «Унион Берлин» и уступил со счетом 1:2. Отметим, что счет открыли «неприкасаемые», отличился Хоогланд, но хозяева совершили камбэк усилиями Польтера и Скрзибски.

Александр Меркель появился в старте, однако был заменен на 81-ой минуте матча.

«Бохум» остался на 11 строчке второй Бундеслиги, набрав по итогам 18 туров 22 очка.

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