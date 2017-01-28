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28 января 2017, 8:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ливерпуль» подписал новый контракт с 19-летним футболистом команды Джо Гомесом

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. «Ливерпуль» подписал новый контракт с футболистом команды Джо Гомесом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Защитник, которому в мае исполнится 20 лет, подписал с «красными» долгосрочное соглашение. Согласно информации СМИ, новый контракт рассчитан до 2020 года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Гомес перешел в «Ливерпуль» в июне 2015 года из «Чарльтон Атлетик» и с тех пор провел в основном составе 9 матчей во всех турнирах, два из них — в январе этого года в Кубке Англии, после того как он пропустил в общей сложности один год и три месяца из-за тяжелой травмы. Гомес получил разрыв крестообразных связок колена в матче за молодежную сборную Англии в октябре 2015 года.

«Принять решение было очень просто. Это великий клуб, и когда зашла речь о том, чтобы продлить мое пребывание здесь, я не думал над предложением долго. Это многое для меня значит, это сильный жест со стороны клуба, который показывает, что в меня верят и мне доверяют. Я счастлив здесь жить и играть», — сказал Гомес после подписания контракта.

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