«Ливерпуль» подписал новый контракт с 19-летним футболистом команды Джо Гомесом
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. «Ливерпуль» подписал новый контракт с футболистом команды Джо Гомесом, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Защитник, которому в мае исполнится 20 лет, подписал с «красными» долгосрочное соглашение. Согласно информации СМИ, новый контракт рассчитан до 2020 года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2017 года.
Гомес перешел в «Ливерпуль» в июне 2015 года из «Чарльтон Атлетик» и с тех пор провел в основном составе 9 матчей во всех турнирах, два из них — в январе этого года в Кубке Англии, после того как он пропустил в общей сложности один год и три месяца
«Принять решение было очень просто. Это великий клуб, и когда зашла речь о том, чтобы продлить мое пребывание здесь, я не думал над предложением долго. Это многое для меня значит, это сильный жест со стороны клуба, который показывает, что в меня верят и мне доверяют. Я счастлив здесь жить и играть», — сказал Гомес после подписания контракта.
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